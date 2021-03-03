حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 04:00 مساء
جانب من حفل التخرج. ٣ مارس ٢٠٢١. (داخلية الوفاق)

أقيم صباح اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وذلك بمقر المكتب بالعاصمة طرابلس.

وحضر حفل التخريج مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس مكاتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير أمن سرت، ومدير مكتب وزير الداخلية المفوض، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ورئيس مكتب شؤون الضباط، ورئيس مكتب الإعلام الأمني، وعدد من الضباط وضباط صف، وأهالي الخرجين، وفقًا لبيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

«داخلية الوفاق» تسعى لتطوير أداء تقنية المعلومات بالتعاون مع «روز باتنز» البريطانية.

وألقيت عدة كلمات بالحفل التي أشادت بأهمية هذه الدورات التدريبية، والتي من شأنها تخريج رجال شرطة وأمن نظاميين ذي مهنية عالية خلال انخراطهم بالعمل الأمني.

 كما تم تخلل الحفل عرض مسير لكراديس الخريجين، وتكريم المسؤولين عن هذه الدفعة، وكذلك منح شهائد للأوائل من الخريجين.

جانب من حفل التخرج. ٣ مارس ٢٠٢١. (داخلية الوفاق)
جانب من حفل التخرج. ٣ مارس ٢٠٢١. (داخلية الوفاق)
جانب من حفل التخرج. ٣ مارس ٢٠٢١. (داخلية الوفاق)
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