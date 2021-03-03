السراج يصدر تعميما بشأن اجتماعات رؤساء الهيئات والمؤسسات مع القيادات المنبثقة عن الحوار

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأربعاء، رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة «بمنع التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، بما فيها عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن بذلك».

وأكد السراج، في منشور اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها»، منبها إلى «ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة». وأرجع السراج هذا القرار إلى الرغبة في «النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة».

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وخلال الشهر الماضي، أجرى رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، لقاء مع أعضاء هيئة التدريس خلال زيارتين منفصلتين لجامعتي طرابلس وسبها والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مرعي الدرسي، كما اجتمع المنفي والكوني والنائب الثاني عبدالله اللافي، إضافة إلى رئيس الحكومة المختارة من الملتقى عبدالحميد دبيبة مع مسؤولي اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، في مدينة طرابلس.