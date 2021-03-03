«المركزي» يشرع في تنفيذ رواتب شهري يناير وفبراير

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

شرع مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، في تنفيذ رواتب شهري يناير وفبراير 2021؛ تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين جراء عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري، وتقديرًا لحالة الضرورة.

وأوضح المصرف في بيان أنه بادر في 24 يناير الماضي بتقديم مقترح لترتيبات مالية موقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021، والاتفاق مع وزارة المالية في حكومة الوفاق بمشاركة الأطراف المالية.

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لكنه أشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات» حتى الآن.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثامن من فبراير الماضي، «اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين»، وأوضحت أن الاتفاق يخص ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021، بدلًا عن سنة كاملة، وذلك لـ«إتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021».