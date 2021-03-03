«تعليم الوفاق» توجه بحصر المؤسسات التعليمية التي تفتقر لمسعفين أو أخصائيين اجتماعيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 02:20 مساء
اجتماع وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لمتابعة عودة الدراسة، 3 مارس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العالي عادل جمعة، بحصر المؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى مُسعفين صحيين أو مرشدين نفسيين أو أخصائيين اجتماعيين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات المعنية بالوزارة، لمتابعة آخر مستجدات عودة الدراسة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا جمعة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية، ورصد أي ملاحظات في أي منها، وإحالتها للإدارات المعنية لتذليل الصعاب، موضحًا أن فتح وإغلاق أي مؤسسة تعليمية لا بد أن يستند للإطار الوبائي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأشار إلى محاولات البعض الضغط لإيقاف الدراسة، مؤكدًا أن لجنة متابعة تطبيق الإطار الوبائي لن تتوانى عن قفل أي مؤسسة تعليمية لا تتوافر فيها الشروط ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضًا: «الوطني للامتحانات» يعلن آليات تنظيم الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

وفي كلمة له، طمأن مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر حبيب، إلى وصول الكتاب المدرسي لمخازن الوزارة، ولا عجز في أي من المقررات لأي من الصفوف الدراسية.

وطالب رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الدكتور عبد المنعم أبو لائحة بإيقاف الأنشطة غير التعليمية من حفلات التكريم والتخرج، مؤكدًا أن مخاوفهم من عودة الدراسة دون الاستناد للضوابط الاحترازية قد تبددت، وأن أي مؤسسة تعليمية لم تتقيد بالتهوية والتباعد الجسدي لن تفتح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد