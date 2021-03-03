سيالة يشارك في جلسة تشاورية ضمن اجتماعات الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 02:10 مساء
سيالة يشارك في جلسة تشاورية ضمن اجتماعات الجامعة العربية، 3 مارس 2021. (خارجية الوفاق)

يشارك وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، في الجلسة التشاورية التي تسبق اجتماع الدورة العادية «155» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، على ما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجلسة تناقش مشروع جدول الأعمال والبنود المرفوعة لمجلس الوزراء للجامعة العربية في الدورة العادية التي بدأت في الأول من مارس وتنتهي اليوم.

- «خارجية الوفاق»: رحلة استثنائية لطائرة الخطوط الليبية إلى القاهرة على متنها سيالة

ووصل سيالة إلى مصر على متن طائرة الخطوط الليبية التي هبطت في مطار القاهرة، أمس الثلاثاء، بعد أن منحتها السلطة المصرية الإذن بـ«شكل استثنائي» للهبوط في المطار.

سيالة يشارك في جلسة تشاورية ضمن اجتماعات الجامعة العربية، 3 مارس 2021. (خارجية الوفاق)
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