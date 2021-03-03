طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها سبها ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:53 مساء
أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 298 حالة في طرابلس.

وجاءت سبها ثانيًا بـ54 حالة، ثم مصراتة بـ48 حالة، و27 حالة في جنزور، و22 حالة في بني وليد، و20 حالة في زوارة، و16 حالة في الشاطئ، و15 حالة في صبراتة، و12 حالة في الماية، و11 حالة في قصر بن غشير، و9 حالات في كل من يفرن والقره بوللي، و7 حالات في كل من جادو وسواني بن آدم وزليتن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتُشفت 6 حالات في كل من العامرية وغدامس، و5 حالات في كل من الزاوية الجنوب والرياينة، و4 حالات في كل من مرزق وككلة والسائح، و3 حالات في كل من الزاوية الغرب والبوانيس والمنشية الجميل والخمس، وحالتان في كل من القواليش وتازربو، وحالة في كل من تراغن والقطرون وطبرق والزهراء والمعمورة والرجبان.

وتماثل للشفاء 924 مصابًا، منهم 786 حالة في طرابلس، و35 حالة في زوارة، و48 حالة في مصراتة، وحالتان في الخمس، و3 حالات في كل من القلعة وتازربو، و9 حالات في كل من سبها وقصر بن غشير، و17 حالة في الزاوية الغرب، في حين توفي 3 مصابين، اثنان في سرت، وحالة في نالوت.

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