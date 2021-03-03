انتهاء دورة تدريب تنشيطية لمدربي الإسعافات الأولية في الهلال الأحمر

جانب من الدورة التدريبية, (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إتمام دورة تدريب تنشيطية لمدربي الإسعافات الأولية في الهلال الأحمر، أول من أمس، منذ ما يقارب عام على اندلاع جائحة كوفيد-19 في ليبيا وتصعيد النزاع في طرابلس.

وبحسب بيان للجنة اليوم، تضمّن التدريب التنشيطي الجوانب التقنية لتقديم الإسعافات الأولية في ظل تفشي الجائحة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقالت إن التدريب شارك فيه مدربون ومدربات من فروع الهلال الأحمر في صبراتة، نالوت، الزاوية، العجيلات، طرابلس والجميل.

وشدد على أنها تتطلع للاستمرار في سلسلة التدريبات مع «شركائنا في العمل الإنساني خلال الأيام المقبلة، لوعينا بدور المسعف في إنقاذ حياة مصاب في الأوقات الحرجة التي يفرضها النزاع وتضاعفها الجائحة».

جانب من الدورة التدريبية, (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

جانب من الدورة التدريبية, (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)