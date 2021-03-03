صنع الله يؤكد دعم الإدارة الجديدة لمعهد النفط ويدعو لإشراك الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:49 مساء
صنع الله خلال اجتماعه مع الإدارة الجديدة لمعهد النفط، 3 مارس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، دعم لجنة الإدارة الجديدة لمعهد النفط الليبي، التي تسلمت مهامها الأحد الماضي، داعيًا إلى إعطاء فرصة للشباب في إدارة أقسام وإدارات المعهد المختلفة.

وقال صنع الله خلال لقاء، الثلاثاء، مع رئيس لجنة الإدارة الجديدة لمعهد النفط خالد محمد خليفة، إن على الإدارة الجديدة «استغلال الفرص» من خلال التواصل والعمل مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة ونقل الخبرات، وفق بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع «فيسبوك».

- صنع الله يدعو معهد النفط الليبي إلى عقد شراكات مع بيوت الخبرة العالمية

وناقش اللقاء، الذي عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بحضور عضوي مجلس إدارة مؤسسة الفط أبوالقاسم شنقير وجاد الله العوكلي، وعضوي لجنة إدارة المعهد كمال المنتصر، وربيعة امقيق، «سبل دعم معهد النفط الليبي ولجنة الإدارة الجديدة».

صنع الله خلال اجتماعه مع الإدارة الجديدة لمعهد النفط، 3 مارس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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