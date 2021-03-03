«مكافحة الأمراض»: 618 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 924 حالة

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 924 مصابًا، في حين توفي 3 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3764 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1260 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 401 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 156 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 111 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 132 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 118 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني تازربو 21 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 80 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتين، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 4 عينات، ومختبر مركز العزل زوارة 197 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 135 ألفًا و585 حالة، منها 10 آلاف و363 نشطة، و123 ألفًا و3 متعافين، بينما توفي 2219 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.