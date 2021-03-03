الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:57 مساء

واصل الدولار الأميركي الارتفاع أمام الدينار الليبي، ليسجل 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس.

وكان الدولار ارتفع بنحو 5 قروش أمس الثلاثاء، بعدما سجل 5.13 دينار أول من أمس.

فيما استقرت معظم العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الأربعاء، وأبرزها سعر صرف اليورو عند 6.20 دينار.

كما استقر الجنيه الاسترليني عند 7.05 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وحافظ الدينار على استقراره أيضًا أمام العملة التونسية عند 1.89 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.71 دينار .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
«الرئاسي» والدبيبة يطالبون بالكشف عن التحقيقات الأممية حول مزاعم الرشوة بملتقى ...
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد ...
ليبيا
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
«فرانس برس» تنقل فقرات من تقرير أممي بشأن مزاعم الرشوة في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يعزز التطبيب عن بعد