«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 3 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 11:27 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والشرقية اليوم الأربعاء 3 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية ستصل إلى ساعتين ونصف الساعة اليوم.

بينما من المقرر ألا يتم طرح طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية اليوم، حسب نشرة الأحمال التي تصدر بصفة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير. وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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