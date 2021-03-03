«صيانة صالة مطار الكفرة» محور اجتماع عميد البلدية مع ممثل البرنامج الإنمائي الأممي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 11:10 صباحا
من لقاء عميد بلدية الكفرة في بنغازي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2 مارس 2021. (بلدية الكفرة)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جيراردو نوتو، صيانة صالة مطار الكفرة الدولي.

وقالت بلدية الكفرة، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن صيانة صالة المطار كانت ضمن المشروعات التي استعرضها الاجتماع ضمن احتياجات البلدية في المجالات الحياتية المختلفة مثل حفر عدد من الآبار في بعض الأحياء، ومشروع إنارة بعض الطرق، وتركيب محطات كهرباء.

- بدء صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة بنغازي، وحضره عضو لجنة إدارة الأزمة وعضو حكماء الكفرة محمود بوخيرالله، ومندوب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المهندس محمد شمبش، وعد نوتو بزيارة قريبة إلى بلدية الكفرة، والتنسيق مع بعض المؤسسات المانحة لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وفي أكتوبر 2019، حدد المجلس التسييري لبلدية الكفرة عدة معوقات تعرقل صيانة مطار الكفرة الدولي، داعيًا إلى «التنسيق وتوحيد الجهود لانتزاع حقوق الكفرة». واتهم المجلس شركة «البناء المتقدم» بـ«المماطلة» في إجراء الصيانة المطلوبة لمهبط المطار، إضافة إلى تعثر مشروع توريد مضخات المياه.

وكشف عن التعاقد مباشرة بين هيئة المواصلات التابعة للحكومة الموقتة وشركة «مسار المعمار» لصيانة مهبط المطار بقيمة خمسة ملايين دينار، والتوقيع مع محلات «العيضة» لتوريد 60 مضخة بقيمة 1.7 مليون دينار، وجرى توريدها فعلًا.

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