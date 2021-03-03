السفير الألماني: مجلس النواب لديه فرصة لجمع الشمل وتحقيق الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 10:37 صباحا
لقاء أوفتشا مع نواب في طرابلس، 3 مارس 2021، (حساب السفير على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا إن مجلس النواب لديه «فرصة كبييرة» لجمع الشمل ودعم رغبة الليبيين في الوحدة والمصالحة.

جاء ذلك خلال لقائه نوابا في طرابلس، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأشار أوفيتشا إلى مناقشته مع النواب «عملية الانتقال السياسي الجارية، والدور الحاسم للبرلمان الآن».

وأمس الثلاثاء، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم بيانا شجعت فيه مجلس النواب «بشدة» على الاجتماع كما هو مقرر في مدينة سرت في 8 مارس الجاري، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وجاءت دعوة البعثة بعد مشاورات مع شركائها الدوليين بشأن الاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، حسب بيان للبعثة شجع الدبيبة على تقديم التشكيلة الحكومية «على وجه السرعة».

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