«البعثة الأممية»: كوبيش يحشد الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار الليبية-الليبية بمساراتها الثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 01:52 صباحا
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث الأممي ورئيس البعثة في ليبيا، يان كوبيش، يعمل على حشد الدعم الوطني والدولي للدفع بعملية الحوار الليبية-الليبية بمساراتها الثلاثة.

وبحسب بيان البعثة اليوم، قدم كوبيش في 25 فبراير إحاطة إلى الاجتماع الرسمي رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عن التقدم المحرز في الحوار ذي المسارات الثلاثة وعن الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

في أول زيارة لتركيا.. كوبيش يبحث مع تشاووش أوغلو تطورات تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا

وأكد المشاركون في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا دعم بلدانهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقيادتها في تيسير الجهود الدولية لمساعدة الليبيين على إيجاد حلول لمشكلاتهم بأيدي الليبيين أنفسهم، مشددين على ضرورة المحافظة على زخم العملية السياسية الليبية والدفع باتجاه تشكيل «حكومة موقتة شاملة وموحدة» وعلى المصادقة عليها من مجلس النواب، كما شددوا على ضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة في 24 ديسمبر 2021.

ووفق البيان، جددت لجنة المتابعة الدولية دعمها للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، فيما شدد المبعوث الخاص على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، بما في ذلك من خلال إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة واحترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة واحترام السيادة الليبية.

في سياق متصل، حضر يان كوبيش اجتماع مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين، وتضمنت الجلسة إحاطتين قدمهما كل من رئيس المجلس الرئاسي المختار في الحوار السياسي، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

كما أجرى المبعوث الخاص محادثات هاتفية منفصلة مع الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح. وشدد على أهمية المضي قدماً في عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في 8 مارس الحالي، لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف، كما شجع رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة على وجه السرعة.

وأكد البيان أن الأيام القليلة الماضية، شهدت مواصلة المبعوث الخاص «جهوده المستمرة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية الحوار الليبي» التي يضطلع بها الليبيون ويمتلكون زمامها في مساراتها الثلاثة الأمنية والعسكرية، والسياسية، والمالية والاقتصادية بغية الإسراع في وتيرة تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار. إذ زار كوبيش إيطاليا وتركيا والتقى بوزيري الخارجية  الإيطالي  لوجي دي مايو والتركي مولود شاويش أوغلو.

كما أجرى مشاورات مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين،  من بينهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ومستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية، الدكتور يان هاكر، ومساعد وزير الخارجية المصري، نزيه النجاري، والسفير محمد أبو بكر، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ميرسيا جيوانا، والمبعوث الفرنسي الخاص، فريدريك ديزانيو، وسفير الإمارات العربية المتحدة في ليبيا سالم الزعبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
دولى
الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته