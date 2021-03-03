النجار يناقش الصعوبات والعراقيل أمام فروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، مع مدراء فروع المركز على مستوى ليبيا, 2 مارس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

ناقش مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، مع مدراء فروع المركز على مستوى ليبيا، الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفروع والاتفاق على إيجاد الحلول لها والتنسيق والتواصل الدائم مع الإدارة العامة، كما تم مناقشة المواضيع الهامة لإنجاح سير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في المركز، حضره نائب المدير العام الدكتور حسين محمد بن عُثمان، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام والدكتور محمد فرج الفرجاني، ومدير إدارة الشؤون الادارية والخدمات محمد خليفة القنطري، ومدير إدارة الشؤون المالية رجب عبدالله الزواوي، ومدير مكتب شؤون الفروع الصديق عامر القبائلي، وبعض مدراء الإدارات والمكاتب بالمركز.

وافتتح النجار الاجتماع بكلمة شكر وامتنان لمدراء الفروع، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك على تواصلهم مع الإدارات المختصة بالمركز والجهات المعنية في التبليغ وتعقب ومتابعة ورصد الأمراض، كما شكرهم على دورهم الفعال والكبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم مدراء الفروع بدروع تقديرية تذكارية، من إدارة المركز على جهودهم المبدولة لتكون لهم حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، مع مدراء فروع المركز على مستوى ليبيا, 2 مارس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، مع مدراء فروع المركز على مستوى ليبيا, 2 مارس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)