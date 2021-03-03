الثني: على الليبيين الضغط على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة دبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:41 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، جميع الليبيين بالضغط علي أعضاء مجلس النواب سواء المتواجدين في طبرق أو طرابلس، للاجتماع ومنح الثقة للحكومة المختارة في الحوار السياسي برئاسة عبد الحميد دبيبة، قائلا «على مجلس النواب أن يتحمل مسئوليته وإقامة جلسة لاعتماد الحكومة الجديدة وإعطائها الفرصة كاملة».

وقال الثني، في تصريحات صحفية اليوم، إن ليبيا مبنية كدولة واحدة، لذلك يجب أن تعود دولة واحدة بحكومة مركزية وميزانية موحودة ومصرف مركزي واحد حتى تستطيع الحكومة الإنفاق، وهو ما سيتوفر للحكومة الجديدة حال منحها الثقة، خاصة أنه «بدون توحد البلاد لن يستطيع أحد تنفيذ أي شيء في صالح المواطن الليبي سواء نحن أو إخواتنا في الغرب أو في الجنوب».

وتابع أن ليبيا باقية، والجميع راحلون، ومن يتحدث أن الحكومة في بنغازي لا تريد الرحيل نؤكد لهم أننا نريد أن نرحل اليوم قبل غد، مطالبا بإعطاء فرصة كاملة للحكومة الجديدة وعدم الحكم عليها بالفشل قبل أن تأخذ الفرصة من الأساس.

وطالب من وصفهم بـ«المعرقلين» بأن يتراجعوا ويتركون الليبيين وشأنهم، كما طالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسئولياته ضد كل من يعرقل الحراك السياسي في ليبيا واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، خاصة أن الشعب الليبي «كفاه» بعد عشر سنوات من المعاناة.

وتابع أن المرحلة الحالية لم تعد تتطلب أي أزمات أخرى «بقالنا 10 سنوات الليبيين عليهم أن يبنوا دولة وقانون ودستور ورئيس وانتخابات شفافة وعادلة»، مضيفا «من يختاره الليبيين من أي مكون أو تيار سياسي مرحب به».

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