اكتشاف ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز التوحد أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 02 مارس 2021, 11:53 مساء
تحليل عينات فيروس كورونا في ليبيا, (الإنترنت)

قال مصدر موثوق لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز التوحد أجدابيا، موضحا أن الإدارة طلبت من الموظفين عدم نشر الخبر والتكتم عليه والاستمرار في تأدية أعمالهم بالمركز.

وأوضح المصدر، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تعود إلى أحد الموظفين العاملين بالمركز وطفلتين، نتيجة الاختلاط في إحدى المناسبات الاجتماعية مع أسرهم.

وطالب المصدر، إدارة التضامن الاجتماعي بتوضيح ذلك للرأي العام دون التكتم عليه، لأن ذلك سيتسبب في إصابة الموظفين والأطفال الذين يدرسون في مركز التوحد أجدابيا.

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