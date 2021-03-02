ديوان المحاسبة يحث الجهات العامة على مد إدارة القضايا بالمستندات لضمان حقوق الدولة بالمنازعات

اجتماع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة القضايا. (ديوان المحاسبة)

حث ديوان المحاسبة كافة الجهات العامة في الدولة على ضرورة مد إدارة القضايا بالمستندات المنجزة التي تضمن حقوق الدولة الليبية في قضايا المنازعات داخل وخارج البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، أمس الاثنين، مع المستشار رئيس إدارة القضايا، بحضور عدد من المختصين من إدارة القضايا وديوان المحاسبة.

وقالت ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع جرى خلاله بحث آليات التواصل بين إدارة القضايا والجهات العامة لمجابهة القضايا والمنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية.

وأضاف الديوان أن رئيس إدارة القضايا أشاد بالدور الذي يبذله ديوان المحاسبة من خلال تقاريره ومذكراته حول بعض القضايا والتي كان لها الأثر البارز في الحصول على عدة أحكام لصالح الدولة الليبية.

وأوضح أن الاجتماع «خلص إلى التأكيد على حث كافة الجهات العامة للتواصل مع إدارة القضايا ومدها بالمستندات المنجزة التي تضمن حقوق الدولة وتعيين الإدارة أثناء إعداد الدفاع عن الدولة الليبية في الداخل والخارج وبما يؤدي إلى حفظ المال العام».

اجتماع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة القضايا. (ديوان المحاسبة)

اجتماع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة القضايا. (ديوان المحاسبة)

اجتماع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة القضايا. (ديوان المحاسبة)