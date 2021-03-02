4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الجفرة

عينات تحليل لفيروس كورونا. (مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة، اليوم الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها حالة غير ليبية الجنسية.



جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لست عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبينت سلبية عينتين، وإيجابية أربع عينات، وفق ما نشر المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بسبب زيادة إصابات «كورونا»..فرض حظر تام في هون اعتبار من اليوم



وقرر رئيس الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة، المهندس حسين عبدالله أبوقصيصة، فرض الحظر التام داخل المدينة اعتبارًا من الخميس 25 فبراير، وإغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والمساجد والأسواق الكبيرة بالمدينة.