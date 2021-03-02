صنع الله يبحث دعم دور هيئات المراقبة بشركات قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 07:24 مساء
اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع رؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، 2 مارس 2021. (مؤسسة النفط)

بحث المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الثلاثاء، مع رؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع النفطي، دور هذه الهيئات بشركات القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، في مقر المؤسسة، بحضور عضوي مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، وجادالله العوكلي، ومدراء العموم ومدراء الإدارات القانونية والمالية والإدارات ذات العلاقة، وبعض من المستشارين القانونيين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في إطار سعي المؤسسة الوطنية للنفط «للعمل بمهنية وشفافية، وجهودها لاستمرار وتيرة عمل قطاع النفط الليبي وفق اللوائح والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة وشركاتها بانضباطية عالية».

وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها التأكيد على دعم جهود هيئات المراقبة بشركات القطاع، وإبراز دورها القوي والفاعل في تطبيق القانون رقم 23 لسنة 2010، ومتابعة أداء الشركات وفقا لصحيح القانون والامتثال لكل القرارات واللوائح الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تعزيزا للشفافية والالتزام بالمهنية والحرفية العالية التي يتمتع ويعمل بها قطاع النفط الوطني.

وأكد صنع الله، ضرورة وأهمية العمل والإسراع في مراجعة دليل هيئات المراقبة الموحد لشركات القطاع والعمل به، لضمان أن يستمر هذا القطاع المهم والحيوي في نجاحه والعمل بمهنية وحرفية عالية.

اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع رؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، 2 مارس 2021. (مؤسسة النفط)
اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع رؤساء هيئات المراقبة بشركات القطاع، 2 مارس 2021. (مؤسسة النفط)
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