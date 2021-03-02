استئناف الدراسة في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 06:59 مساء
استئناف الدراسة في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي في تاجوراء، 2 مارس 2021. (مراقبة تعليم تاجوراء)

استؤنفت، اليوم الثلاثاء، الدراسة للعام الدراسي الجديد في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة تعليم بلدية تاجوراء.

وقالت مراقبة تعليم تاجوراء، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن إعادة افتتاح المدرسة جاءت بعد «جهود متواصلة خلال الأشهر الماضية، وبعد عدة زيارات ومراسلات مع وزارة التعليم ومصلحة المرافق التعليمية».

وحضر مراسم إعادة افتتاح المدرسة مراقب التعليم المبروك الرشراش، ومدير مكتب التعليم الأساسي عبدالناصر عكريم، ومدير مكتب التواصل والإعلام حاتم زاوية، ورئيس قسم المتابعة إبراهيم عثمان، ورئيس القسم المالي سامي الشريف، ومدير المدرسة عبد الله شادي، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

- مراقبة تعليم تاجوراء تتسلم فصولا دراسية متنقلة

وتسلمت مراقبة تعليم تاجوراء في فبراير، مجموعة من الفصول الدراسية المتنقلة الخاصة بمدرسة «القدس» للتعليم الأساسي، في ضوء جهود تأهيل المدرسة لاستئناف الدراسة بها.

وفي 13 فبراير، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق استئناف الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصول هذه المؤسسات على إذن بفتحها «دون شروط»، مع متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» من قبل فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية في مراقبات التعليم المختلفة.

استئناف الدراسة في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي في تاجوراء، 2 مارس 2021. (مراقبة تعليم تاجوراء)
استئناف الدراسة في مدرسة «القدس» للتعليم الأساسي في تاجوراء، 2 مارس 2021. (مراقبة تعليم تاجوراء)
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