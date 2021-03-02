«خارجية الوفاق»: رحلة استثنائية لطائرة الخطوط الليبية إلى القاهرة على متنها سيالة

مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، إن السلطات المصرية «منحت الخطوط الليبية الإذن بشكل استثنائي للهبوط في مطار القاهرة».

وأوضح القبلاوي في اتصال مع قناة «الوسط» اليوم الإثنين أن الرحلة الجوية تقل المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ55 للجامعة العربية. مشيرا إلى أن الرحلة «ستنقل ولأول مرة ركابا عاديين بصورة مباشرة للقاهرة كان من المفترض أن يتوجهوا إلى الإسكندرية».

وأضاف القبلاوي: «نحن في وزارة الخارجية نحث السلطات المصرية لاتخاذ قرار بفتح المجال الجوي لشركات الطيران الليبية بشكل دائم للهبوط في مطار القاهرة»، معتبرا أن «هذا سيعزز الثقة بين البلدين وسيرفع المعاناة عن مواطني البلدين الشقيقين».

- «خارجية الوفاق»: الموافقة على هبوط طائرة الخطوط الليبية في مطار القاهرة

- الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى الإسكندرية

وكتب القبلاوي عبر حسابه على موقع «تويتر» مؤكدا موافقة السلطات المصرية على هبوط طائرة شركة الخطوط الليبية في مطار القاهرة الدولي، آملا بأن تكون هذه الرحلة دافعًا لاتخاذ مصر إجراءات دائمة لفتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية.

واستأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية، في 28 فبراير الماضي أولى رحلاتها إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال مصر، وذلك بعد أكثر من عام من توقف رحلات الناقل الوطني إلى الأراضي المصرية، وفق «بوابة الأهرام» المصرية.