«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 2 مارس 2021)

جانب من أعمال صيانة خط كهرباء «الهضبة - عين زارة» ، 18 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي سيصل إلى ساعتين ونصف، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية إلى ساعتين، حسب نشرة الأحمال التي تصدر بصفة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير. وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.