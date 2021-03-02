ضبط لص الشاليه في قاريونس

المتهم بسرقة المبلغ المالي عقب القبض عليه في قاريونس. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص سرق مبلغًا ماليًّا يقدر بنحو 40 ألف دينار في قاريونس.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن تفاصيل القضية بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة قاريونس في 25 فبراير الماضي، حين حضر للمركز المواطن ح.ف.العمامي وأبلغ عن سرقة المبلغ من داخل الشاليه الخاص به بأحد المصايف الواقعة ضمن اختصاص المركز.

وبعد الواقعة بيومين، ووفق البيان، توصلت مجموعة جمع المعلومات والبحث والتحري بالمركز لمعلومات مهمة قادت الي اكتشاف أن المدعو ( م.م.ز /ليبي/مواليد 2000) تجول بمحيط الشاليه أكثر من مرة قبل حصول الواقعة.

وجرى إعداد كمين وضبط المشتبه به من قبل أعضاء تحريات المركز، وبالاستدلال معه اعترف بأنه قام بسرقة مبلغ 40 ألف دينار من الشاليه المذكور، ووُجد بحوزته مبلغ 32 ألف دينار متبقية من المبلغ المسروق .

