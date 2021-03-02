ضبط لص الشاليه في قاريونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 02:21 مساء
المتهم بسرقة المبلغ المالي عقب القبض عليه في قاريونس. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص سرق مبلغًا ماليًّا يقدر بنحو 40 ألف دينار في قاريونس.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن تفاصيل القضية بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة قاريونس في 25 فبراير الماضي، حين حضر للمركز المواطن ح.ف.العمامي وأبلغ عن سرقة المبلغ من داخل الشاليه الخاص به بأحد المصايف الواقعة ضمن اختصاص المركز.

اقرأ أيضًا: ضبط  شخصين بحوزتهما خزنة حديدية بها 370 ألف دولار مزورة

وبعد الواقعة بيومين، ووفق البيان، توصلت مجموعة جمع المعلومات والبحث والتحري بالمركز  لمعلومات مهمة قادت الي اكتشاف أن المدعو ( م.م.ز /ليبي/مواليد 2000) تجول بمحيط الشاليه أكثر من مرة قبل حصول الواقعة.

وجرى إعداد كمين وضبط المشتبه به من قبل أعضاء تحريات المركز، وبالاستدلال معه اعترف بأنه قام بسرقة مبلغ 40 ألف دينار من الشاليه المذكور، ووُجد بحوزته مبلغ 32 ألف دينار متبقية من المبلغ المسروق .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟