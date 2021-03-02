باشاغا: ضبط المشتبه الرئيسي بواقعة قتل المهاجرين في مزدة انتصار كبير

وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن مديرية أمن غريان حققت «انتصارا كبيرا» بالقبض على المشتبه به الرئيسي في واقعة قتل عدد من المهاجرين في مدينة مزدة.

وتابع: «تابعنا عن كثب مرتكبي هذه الجريمة منذ مايو الماضي، ومرة أخرى يثبت رجال الأمن أن الجرائم لن تسجل ضد مجهول، وأننا نواجه تجار البشر والمهربين وعصابات الجريمة المنظمة بكل قوة وحزم»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وتقدم باشاغا بالتعازي إلى عائلات الضحايا، كما أثنى على الحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية لمتابعتها الملف، مؤكدا إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وأمس الإثنين، أعلنت «داخلية الوفاق» ضبط المشتبه به في الجريمة، التي راح ضحيتها 21 قتيلا يحملون الجنسيات البنغالية والأفريقية.

وقالت الوزارة إن الواقعة التي حدثت بمنطقة المشروع في بلدة مزدة «جاءت كرد انتقامي على مقتل المدعو (ي أ أ) من منطقة أولاد أبوسيف في 26 مايو الماضي، الذي قتل في ظروف غامضة والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر».