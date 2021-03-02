الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية «براني» إلى شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وعلى ساحل الخليج، تصل سـرعته إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري، الثلاثاء، أن الرياح تكون بحري غدا على درنة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- الرياح شمالية شرقية «براني إلى شرقي تتراوح سـرعتها بين (10 و20) عقدة، وتصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومترين.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 17 مْ.

- الرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل طبرق تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل الخليج ويوم الغد على ساحل درنة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و 2.5 متر، ويصل إلى 3 أمتار على ساحل درنة غدا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل درنة غدا.

- درجة حرارة سطح البحر 17 مْ.

-الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الجبل الأخضر بسبب اضطراب البحر.