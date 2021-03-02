«اقتصاد الوفاق»: مشروع تنمية المناطق المجاورة للمنشآت النفطية يستهدف تمكين الشباب

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة النفط ووزارتي العمل والاقتصاد، 1 مارس 2021، (اقتصاد الوفاق)

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق إن مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية يستهدف تمكين الشباب في هذه المناطق.

جاء ذلك على لسان مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالوزارة، الدكتور عبدالناصر أبوزقية، الذي أشار إلى أن البرنامج عمل على هذا المشروع لسنوات، ويسعى من خلاله إلى «نشر ثقافة الريادة والمبادرة والتدريب المهني المتخصص»، حسب تصريح نقلته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما أشار إلى أنّ المشروع يعد نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ويساهم في تنمية المناطق النائية، وإيجاد فرص عمل خارج إطار الوظيفة العامة لفئات واسعة من المجتمع.

وأمس الإثنين، شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع بين المؤسسة ووزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق.

من جانبه، أثنى وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد رجب خليل على جهود البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة من أجل توفير التمويل اللازم في ظل الظروف الراهنة.