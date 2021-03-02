طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها وغريان

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين، منها 358 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ87 حالة، ثم سبها وغريان بـ43 حالة لكل منهما، و31 حالة في الزنتان، و25 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في بني وليد، و20 حالة في كل من قصر بن غشير وزليتن، و19 حالة في نالوت، و14 حالة في كل من البوانيس وجنزور، و13 حالة في طبرق، و12 حالة في الزاوية الغرب، وثماني حالات في كل من يفرن وسواني بن آدم وترهونة والشاطئ والقره بوللي والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، الثلاثاء.

واكتشفت سبع حالات في الخمس، وست حالات في كل من العزيزية وأسبيعة والأصابعة، وخمس حالات في كل من الكفرة وتازربو، وأربع حالات في كل من أم الأرانب وقصر الأخيار، وثلاث حالات في كل من الزاوية الجنوب وزلطن والعجيلات، وحالتان في كل من وازن ومرزق والرياينة، وحالة واحدة في كل من الجميل والحرابة والجفارة والعامرية ووادي عتبة وأوباري وسوق الخميس أمسيحل وظاهر الجبل وباطن الجبل والقلعة والرحيبات والرجبان والشقيقة.

وتماثل للشفاء 963 مصابا، بينهم 804 حالات في طرابلس، وأربع حالات في كل من القلعة والكفرة وغريان، وسبع حالات في نالوت، و31 حالة في مصراتة، و15 حالة في قصر بن غشير، و25 حالة في الزاوية المركز، و47 حالة في سبها، و22 حالة في زليتن، في حين توفي ست حالات، بواقع حالتين في كل من قصر بن غشير ومصراتة وسبها.