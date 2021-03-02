طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 11:35 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين، منها 358 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ87 حالة، ثم سبها وغريان بـ43 حالة لكل منهما، و31 حالة في الزنتان، و25 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في بني وليد، و20 حالة في كل من قصر بن غشير وزليتن، و19 حالة في نالوت، و14 حالة في كل من البوانيس وجنزور، و13 حالة في طبرق، و12 حالة في الزاوية الغرب، وثماني حالات في كل من يفرن وسواني بن آدم وترهونة والشاطئ والقره بوللي والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، الثلاثاء.

واكتشفت سبع حالات في الخمس، وست حالات في كل من العزيزية وأسبيعة والأصابعة، وخمس حالات في كل من الكفرة وتازربو، وأربع حالات في كل من أم الأرانب وقصر الأخيار، وثلاث حالات في كل من الزاوية الجنوب وزلطن والعجيلات، وحالتان في كل من وازن ومرزق والرياينة، وحالة واحدة في كل من الجميل والحرابة والجفارة والعامرية ووادي عتبة وأوباري وسوق الخميس أمسيحل وظاهر الجبل وباطن الجبل والقلعة والرحيبات والرجبان والشقيقة.

وتماثل للشفاء 963 مصابا، بينهم 804 حالات في طرابلس، وأربع حالات في كل من القلعة والكفرة وغريان، وسبع حالات في نالوت، و31 حالة في مصراتة، و15 حالة في قصر بن غشير، و25 حالة في الزاوية المركز، و47 حالة في سبها، و22 حالة في زليتن، في حين توفي ست حالات، بواقع حالتين في كل من قصر بن غشير ومصراتة وسبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟