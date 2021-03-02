«مكافحة الأمراض»: 840 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 963 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 11:03 صباحا
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 963 مصابا، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 4241 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 965 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1425 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 324 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 154 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 136 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 128 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 180 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 91 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 204 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 24 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة سبع عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 80 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 18 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 148 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 134 ألفا و967 حالة، منها 10 آلاف و672 نشطة، و122 ألفا و79 متعافيا، في حين توفي 2216 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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