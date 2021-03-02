سرقة أسلاك كهرباء بطول 2000 متر في الجفارة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 10:54 صباحا
سرقة أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني, 9 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي بطول 2000 متر في الجفارة وزليتن.

وقالت الشركة إن أسلاكا بطول 1000 متر سرقت من خط التريكات، في النقطة من «30 النجيلة»؛ مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاث محطات أرضية ومحطة جاهزة و10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما سطا مجهولون على أسلاك ضغط عالي بطول 1050 مترا من تفريعة علي الذويبي، على خط «ماجر 1»، من محطة فرعية 220 بدائرة توزيع وسط زليتن التابعة لإدارة توزيع المرقب.

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