أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 09:29 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد برياح نشطة نسبيا مساء اليوم الثلاثاء، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 14 و24 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء على الساحل، وتصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع سقوط أمطا متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

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