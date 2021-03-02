النائبة صباح الحاج: جلسة «النواب» في موعدها الاثنين المقبل بمدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 02 مارس 2021, 01:08 صباحا
نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج. (بوابة الوسط).

قالت نائب مقرر مجلس النواب  صباح جمعه الحاج إن جلسة المجلس ستعقد في موعدها الاثنين المقبل بمدينة سرت.

وأوضحت الحاج في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» إنه «من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة»، مشيرة الى ان المجلس لم يتسلم اسماء المرشحين حتى الان.

وأشارت الحاج الى ان هناك مقترح لم يتم تقديمه لرئاسة من عدد من النواب يطالبون بتأجيل الجلسة إلى حين الاطلاع على تقرير الامم المتحدة بشأن المزاعم حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوي.

وفي وقت سابق الإثنين، اقترح 25 نائبًا على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.

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