اجتماع موسع لوحدات منطقة طبرق العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 01 مارس 2021, 10:13 مساء
اجتماع وحدات منطقة طبرق العسكرية. الاثنين 1 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء الناجي بوعلوية، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًّا موسعًا بقاعة الاجتماعات بمقر قيادة المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية إن الاجتماع ضم كافة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة؛ وذلك لبحث تعزيز الأمن بالحدود الإدارية بمنطقة طبرق العسكرية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع ناقش سير عمل الوحدات العسكرية، والوقوف على أهم العراقيل التي تواجه عملها، وكيفية ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والرفع من كفاءات منتسبي الوحدات التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والتنسيق فيما بينها للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بالمنطقة.

اجتماع وحدات منطقة طبرق العسكرية. الاثنين 1 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)
االواء الناجي بوعلوية خلال اجتماع وحدات منطقة طبرق العسكرية. الاثنين 1 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)
اجتماع وحدات منطقة طبرق العسكرية. الاثنين 1 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية)
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