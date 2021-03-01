تسليم 3 سيارات إسعاف لبلدية بنغازي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رئيس المجلس التسييري بنغازي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة لدى ليبيا (بلدية بنغازي).

تسلمت بلدية بنغازي، الأحد، ثلاث سيارات إسعاف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمدينة، في إطار دعم العيادات والمراكز الصحية العاملة بها.

وسلّمت السلطات المحلية في البلديات، سيارتين منها إلى مدير إدارة الخدمات الصحية لديها ناصر الكاديكي، أما الثالث فقد تم تسليمها إلى مدير مركز إعادة تأهيل المعاقين بنغازي سعيد الحداد حتى يتسنى لهذه المرافق الصحية أداء دورها على الوجه الأكمل، وفق بيان نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

وجاء تسليم تلك السيارات خلال لقاء جمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري الممثل المقيم لبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية بنغازي،

وأكد جيراردو على «أهمية استمرارية التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالمشاريع والأعمال التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة. وبدوره، أشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بالعمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي، مثمنا الجهود المبذولة من كافة المنظمات الأممية العاملة بالمدينة.