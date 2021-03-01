«داخلية الوفاق» تعلن ضبط أحد المطلوبين في قضية مقتل المهاجرين البنغاليين

المتهم في قضية مقتل المهاجرين البنغاليين في مزدة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، ضبط أحد المطلوبين للتحقيق في قضية مقتل عدد من المهاجرين بمزدة غرب ليبيا في أواخر مايو 2020، التي راح ضحيتها 21 قتيلًا يحملون الجنسيات البنغالية والأفريقية، وذلك عن طريق أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان الذين كشفوا «ملابسات الجريمة البشعة».

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن واقعة قتل المهاجرين التي حدثت بمنطقة المشروع في بلدة مزدة «جاءت كرد انتقامي على مقتل المدعو (ي. أ .أ) من منطقة أولاد أبوسيف بتاريخ 2020/5/26، الذي قتل في ظروف غامضة والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر».

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وأضافت الوزارة أنه «من خلال التحري والبحث وجمع المعلومات من قبل وحدة التحري والتحقيقات بقسم البحث الجنائي غريان، أمكن ضبط المدعو (م. م. ع. أ) مواليد العام 1998 مقيم بمدينة مزدة باعتباره أحد المطلوبين في قضية القتل، وبالتحقيق معه اعتراف بملابسات الجريمة».

وأكدت وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، إحالة الموقوف على ذمة القضية لجهاز المباحث الجنائية بالتنسيق مع مكتب المحامي العام تنفيذًا لتعليمات السيد النائب العام بالخصوص.