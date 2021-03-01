الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة الأراضي الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 04:39 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (الإنترنت).

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة «احترام كل الأطراف الليبية وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد» و«مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية».

وأضاف أن الشعب الليبي «يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، كما «ينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولاً»، وفق مقابلة أجرتها مع المسؤول الأممي الرفيع جريدة «لاستامبا» الإيطالية، الاثنين.

كما علق غوتيريس على التطورات الأخيرة، والتي أثمرت عن اتفاق أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي في ليبيا الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، حيث قال: «لقد حققنا اختراقًا أخيرًا في عملنا لاستعادة الاستقرار. لقد تحدثت مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي المكلفين، وتمنيت لهما التوفيق في تفويضهما لقيادة البلاد خلال بقية المرحلة التحضيرية للانتخابات الوطنية».

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