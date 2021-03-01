«مكافحة الأمراض» يطلق موقعا على الإنترنت لتسجيل طلبات الحصول على التطعيم ضد كورونا في ليبيا

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار. (مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منذ قليل، انطلاق منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا.

ويمكن للراغبين في الحصول على التطعيم تسجيل بياناتهم من خلال هذا الموقع، الذي نشره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا

ووفق الموقع المخصص للتسجيل، فإن المستهدفين بالحملة كمرحلة أولى هم: الأطقم الصحية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. ويقدم التطعيم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق سن 18 عاما في الوقت الحالي.

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أما بالنسبة للأطفال والرضع والحوامل والمرضعات، فهم غير مستهدفين بالتطعيم في المرحلة الراهنة.