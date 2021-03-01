«بسبب المخدرات».. أخ يقتل شقيقه في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 02:48 مساء
إطلاق نار، (تعبيرية: الإنترنت)

تلقى مركز شرطة سوق الجمعة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه.

وتوجه مأمور الضبط القضائي بالمركز إلى المنزل محل الواقعة، حيث عثر على جثة المجني عليه مضرجة بالدماء، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وسلم الجاني نفسه إلى الشرطة، حيث أفاد بأن شقيقه متعاطي المخدرات، ودائم الشجار معه، والتفوه بألفاظ نابية داخل المنزل.

ويوم وقوع الجريمة، كان المجني عليه في حالة هياج، ويتلفظ بالسباب، مما أثار غضب المتهم، الذي توجه إلى إحدى الغرف، وأخرج سلاحا ناريا أخفاه فيها، ولدى سحبه أجزاءه، خرجت طلقة باتجاه شقيقه لترديه قتيلا في الحال، حسب الاعترافات.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجاني، وإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.

وحذرت مديرية أمن طرابلس من أن «امتلاك الأسلحة يمثل خطرا كبيرا على الأسر، بدلا عن أن تكون وسيلة للتأمين والحماية»، مشددة على ضرورة «الانتباه» من حيازة الأسلحة داخل البيوت.

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