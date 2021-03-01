«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، تصل سـرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافيه الى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل زوارة وطرابلس.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تصل إلى 17 درجة مئوية والرؤية جيدة.