طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها سبها ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 11:24 صباحا
أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، منها 466 حالة في طرابلس.

وجاءت سبها ثانيا بـ64 حالة، ثم مصراتة بـ48 حالة، و35 حالة في بني وليد، و34 حالة في جنزور، و26 حالة في الشاطئ، و18 حالة في زليتن، و15 حالة في الزاوية الغرب، و13 حالة في قصر بن غشير، و10 حالات في كل من الزاوية المركز والزاوية الجنوب، وسبع حالات في القره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

واكتشفت ست حالات في مرزق، وخمس حالات في الماية، وأربع حالات في كل من السائح والرياينة، وثلاث حالات في كل من العجيلات والمنشية الجميل، وحالتان في كل من أوباري والقطرون وتازربو، وحالة في كل من الخمس وصرمان والحرابة والعامرية وقصر الأخيار وغات وتراغن وغدّوة والبوانيس وتمسة ومسلاتة والكفرة.

وتماثل للشفاء 876 مصابا، منهم 763 حالة في طرابلس، و27 حالة في مصراتة، و43 حالة في سبها، و30 حالة في زوارة، و13 حالة في الزاوية.

في حين توفي 31 مصابا، بينهم 21 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في سبها، وحالة في كل من جنزور وصبراتة وباطن الجبل وسواني بن آدم، والماية، والخمس، والزاوية المركز.

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