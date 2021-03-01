«مكافحة الأمراض»: 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و31 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 10:45 صباحا
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 876 مصابا، بينما توفي 31 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3652 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 975 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1450 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 350 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 268 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 125 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 113 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 60 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 153 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثلاث عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 135 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 134 ألفا و127 حالة، منها 10 آلاف و801 إصابة نشطة، و121 ألفا و116 متعافيا، في حين توفي 2210 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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