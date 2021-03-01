أحوال الطقس اليوم: استقرار الأوضاع في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا اليوم الإثنين على غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الرياح ستنشط من مساء غد الثلاثاء على مناطق غرب البلاد.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

الطقس قليل السحب، مع احتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر آخر الليل وصباح الغد، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس مشمس، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.