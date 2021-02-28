اللجنة العسكرية «5+5» تؤكد جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 10:11 مساء
مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت. (إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي)

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الأحد، جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» ردًّا على طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت، مطالبًا اللجنة بتوضيح الموقف بشأن إمكانية تأمين الجلسة.

وقالت اللجنة في البيان إنه بعد التشاور والتواصل بين أعضائها «تم التأكيد أن مكان الاجتماع مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بدايتها إلى انتهائها».

- بيان لمواطنين من سرت حول استضافة المدينة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
- اللجنة العسكرية «5+5»: لا نملك الولاية القانونية لإخراج «الأجنبي» من ليبيا
- لجنة «5+5» تؤكد لـ«النواب» جاهزية سرت لاحتضان جلسة منح الثقة للحكومة

وأصدر عدد من أهالي مدينة سرت، بيانًا، الأحد، أعلنوا فيه «ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

وجاء موقف اللجنة العسكرية بعد يوم من تأكيد رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية (5+5)، اللواء أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، وعدم وجود «أي قوة أمنية على الأرض في سرت» تابعة للجنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق مجربة لمحاربة الأرق ليلا