وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 28 فبراير 2021, 05:13 مساء
استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

وصلت إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، صباح اليوم الأحد، الدفعة الثانية من الأطباء المصريين الذين جرى التعاقد معهم لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وكان في استقبال الطاقم الطبي المصري مدير عام المستشفى فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري ورئيس مكتب جهاز الأمن الداخلي بالمستشفى النقيب سعيد المدني ورئيس مكتب الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات بالمستشفى طارق عبدالله الأسود.

واستقبل مستشفى المقريف في أجدابيا خلال اليومين الماضيين الدفعة الأولى من الأطقم الطبية المصرية على أن يتم استجلاب باقي المجموعات من العناصر الطبية خلال الفترة المقبلة.

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)
استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)
استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)
استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)
استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما حقيقة الفيديو الذي يظهر فيه طبيب لبناني يتظاهر بتلقّي لقاح كورونا؟