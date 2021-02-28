وصول الدفعة الثانية من الأطباء المصريين إلى مستشفى المقريف أجدابيا

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

وصلت إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، صباح اليوم الأحد، الدفعة الثانية من الأطباء المصريين الذين جرى التعاقد معهم لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وكان في استقبال الطاقم الطبي المصري مدير عام المستشفى فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة ومدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري ورئيس مكتب جهاز الأمن الداخلي بالمستشفى النقيب سعيد المدني ورئيس مكتب الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات بالمستشفى طارق عبدالله الأسود.

واستقبل مستشفى المقريف في أجدابيا خلال اليومين الماضيين الدفعة الأولى من الأطقم الطبية المصرية على أن يتم استجلاب باقي المجموعات من العناصر الطبية خلال الفترة المقبلة.

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)

استقبال الطاقم الطبي المصري بمستشفى المقريف صباح الأحد 28 فبراير 2021. (تصوير: صلاح ناصف)