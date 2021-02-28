قناة الغد تثمن جهود المنفي ودبيبة في إنها أزمة احتجاز مراسلها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 04:47 مساء
مراسل قناة الغد العربي زياد الورفلي. (الإنترنت)

ثمنت قناة «الغد» الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوحدة الوطنية، محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة في إنهاء أزمة احتجاز مراسلها في العاصمة طرابلس زياد الورفلي والحفاظ على سلامته.

كما ثمنت إدارة القناة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، دور المؤسسة الليبية للإعلام ورئيسها محمد عمر بعيو في إنهاء الأزمة. مؤكدة على ثوابت التزامها بالمهنية والمعايير الاحترافية في تغطية الأحداث.

وأشادت القناة «بجهود النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين البريطانيين وجميع المؤسسات الحقوقية والصحفية في الوطن العربي، والنقابات الصحفية والجمعيات الحقوقية في تونس والمغرب وليبيا لتضامنها».

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وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق اليوم، إطلاق الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذين يعملان لحساب قناة «الغد»، موضحة أن توقيفه جرى عن طريق جهة أمنية مختصة، نظرًا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، لهذين الصحفي والمصور، «وهو ما يعد مخالفًا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا»، وفق بيان لإدارة الإعلام الخارجي التابعة للوزارة.

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