«خارجية الوفاق» تعلن الإفراج عن صحفي قناة «الغد» وتعلن سبب توقيفه

مراسل قناة الغد زياد الورفلي، أرشيفية. (موقع القناة الإلكتروني)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذين يعملان لحساب قناة «الغد» .

وقالت إدارة الإعلام الخارجي، في بيان اليوم، إن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة، نظرًا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، لهذين الصحفي والمصور، «وهو ما يعد مخالفًا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا».

وتابع البيان أنه «بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية، تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية، لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية».

وجددت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية بضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.