رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتابع مستجدات إصدار البطاقة الانتخابية الذكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:35 مساء
اجتماع في المفوضية العليا للانتخابات, 28 فبراير 2021. (المفوضية العليا للانتخابات)

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اليوم الأحد، مستجدات إصدار بطاقة الناخب التي تعكف على إصدارها المفوضية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

حضر الجلسة التي عقدت اليوم بمقر المفوضية، عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ومسؤولو بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا (UNDP)، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة النظم والمعلومات الزبير أبورويس، وعدد من موظفي الإدارة العامة.

وناقشت الجلسة مستوى التحضيرات لإنتاج بطاقة الناخب، وإمكانية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، كما استعرضت المواصفات القياسية المعمول بها دوليا، وآلية التنفيذ، وأهم الميزات المتوافرة في النماذج التي قدمها فريق العمل من المفوضية.

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