«داخلية الموقتة»: انتشار أمني كثيف في سرت استعدادا لعقد جلسة «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:38 مساء
عناصر أمنية أمام مجمع قاعات وغادوغو في سرت. (داخلية الموقتة)

أكد مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة وجود انتشار أمني كثيف في سرت استعدادا لعقد جلسة مجلس النواب بالمدينة.

وقال المكتب إن التمركزات الأمنية لأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي، وكذلك للدعم المركزي فرع سرت ينتشرون في مفترقات وشوارع سرت ليلا ونهارا لفرض الأمن والمجاهرة به، و«كذلك التأمين للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت».

ويترقب الليبيون عقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في بداية فبراير الجاري لإدارة المرحلة الانتقالية، مع مجلس رئاسي يتكون من محمد المنفي رئيسا وعبدالله اللافي وموسى الكوني نائبين.

جانب من انتشار الأمني في سرت. (داخلية الموقتة)
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