طفل يقتل شقيقه بـ«طلقة طائشة» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:18 مساء
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغا بوفاة طفل نتيجة تلقيه طلقة نارية طائشة من شقيقه المصاب بالتوحد، محملة الأب مسؤولية الحدث كونه أهمل في إخفاء المسدس.

وأوضحت المديرية، اليوم الأحد، أن البلاع تحدث عن وجود «طفل متعرض لطلق ناري فوق عينه ومفارق للحياة داخل مستشفى (ط)»، مضيفة: «لدى انتقال مأمور الضبط القضائي للمستشفى تبين أن الطفل تعرض لإطلاق ناري من قبل شقيقه المصاب بالتوحد وباستعمال سلاح والده المرخص».

وأشارت إلى أن الأب أهمل في إبعاد وإخفاء المسدس عن طفله المصاب بالتوحد، «فاستطاع الطفل الوصول إليه وقتل أخاه أثناء نومه به»، مؤكدة معاينة مكان الواقعة وتحريز سلاح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص من قبل مركز شرطة سوق الجمعة.

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