ورشة عمل لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بقسم المخ والأعصاب بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 28 فبراير 2021, 02:37 مساء
جانب من ورشة العمل, (الإنترنت)

تستمر اللجنة المركزية للعلاج بطبرق فى عقد ورشة العمل الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة بقسم جراحة المخ والأعصاب، بمركز طبرق الطبي، بحضور استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور سراج الدين الزنتاني والدكتور ياسر الأوجلي، وبمشاركة الفريق المصاحب له بالقسم بمركز طبرق الطبي.

وبحسب بيان لمركز طبرق الطبي اليوم، تم استدعاء الفريق لإجراء عملية طارئة لمريضة، تعرضت لحادث سير مما أدى إلى كسر في الفقرة 12 وأجريت لها عملية لتثبيت الفقرات.

يأتي هذا ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة الطبية للمواطن.

جانب من ورشة العمل, (الإنترنت)
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